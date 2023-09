Tuttosport - Milan, niente derby per Kalulu: gioca Kjaer insieme a Thiaw

vedi letture

Oltre a Fikayo Tomori, che sarà assente in quanto è stato squalificato per un turno dal Giudice Sportivo dopo l'espulsione per doppia ammonizione rimediata contro la Roma, Stefano Pioli dovrà fare a meno sabato contro l'Inter, salvo clamorose sorprese, anche di Pierre Kalulu, il quale non è stato convocato in nazionale e si è infortunato nei giorni scorsi mentre si allenava a Milanello. Il tecnico rossonero perde così un altro centrale difensivo e la scelta per il derby è praticamente già fatta: toccherà infatti a Simon Kjaer fare coppia con Malick Thiaw.

OUT ANCHE KALULU - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che il giocatore francese farà nuovi controlli al muscolo infortunato tra domani e venerdì e questo lascia intendere come sia praticamente impossibile una sua convocazione per la stracittadina milanese. Pioli perde così un altro centrale difensivo dopo Tomori e si presenta al derby di sabato con una certa emergenza in mezzo alla difesa.

SCELTA OBBLIGATA - La scelta del tecnico milanista per sostituire l'inglese è piuttosto obbligata: toccherà quindi a Kjaer prendere il posto dell'ex Chelsea e fare coppia con Thiaw al centro della retroguardia del Milan nel derby di sabato. L'unica altra alternativa sarebbe Marco Pellegrino, ma il giovane difensore classse 2002, arrivato in estate a titolo definitivo dal Club Atlético Platense, è a Milanello da troppo poco tempo e non ha ancora giocato nemmeno un minuto con la maglia del Diavolo.