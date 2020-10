Tuttosport - Milan, niente difensore (sarebbe stato utile). Ora Pioli dovrà fare di necessità virtù

Maldini e Massara le hanno provate tutte ma non c’è stato verso. Perché il budget da investire non era dei più corposi e il tempo a disposizione decisamente poco. Il Milan non è riuscito a regalare un difensore centrale a Pioli, che ora dovrà fare di necessità virtù, attingendo al materiale umano già presente in rosa.

COLPO IN CANNA - Peccato. Il mercato rossonero - evidenzia Tuttosport - si chiude senza quel colpo in difesa che, sia a livello numerico che qualitativo, sarebbe servito. Tanti, troppi piani A, B e C. Alla fine, i dirigenti di via Aldo Rossi sono rimasti con il cerino in mano. Da Milenkovic a Pezzella, passando per Fofana e Ajer. E poi Nastasic, Kabak, Rudiger e Simakan. Tanti nomi, idee diverse, poche soluzioni dal punto di vista pratico (o meglio, economico).

EMERGENZA - Tutto rimandato a gennaio. Che poi non è così lontano. Il Milan approfitterà di questi mesi per valutare bene la situazione, magari in base al rendimento della squadra. Nel frattempo, come detto, Pioli dovrà adeguarsi e incrociare le dita, nella speranza che l’emergenza nel reparto arretrato si concluda al più presto.