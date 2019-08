Tuttosport - Milan, niente per Premier League per Kessie: l'ivoriano resta in rossonero

Gli estimatori, in Inghilterra, non gli mancavano affatto, ma alla fine Franck Kessie ha deciso di restare al Milan. Anche ieri, giorno in cui si è chiuso il mercato della Premier League, si sono sparse voci di un nuovo assalto del Wolverhampton per il centrocampista ivoriano, il quale però non ha voluto cambiare squadra in quanto è convinto di poter fare bene anche nella nuova squadra di Marco Giampaolo.

LA VOLONTA' DI FRANCK - Alla fine, come spiega Tuttosport, ha "vinto" la volontà di Kessie: nonostante il Milan avesse trovato un accordo di massima con i Wolves, il giocatore non ha infatti poi raggiunto un'intesa con il club inglese per quel che riguarda l'ingaggio (l'ex Atalanta voleva quattro milioni di euro a stagione). Chiuso il mercato inglese, ora non sarà semplice per il club di via Aldo Rossi trovare una società interessata all'ivoriano, che quindi, salvo sorprese, sembra destinato a restare in rossonero.

PROGETTO MILAN - Kessie è tornato ad allenarsi a Milanello da pochi giorni dopo aver partecipato alla Coppa d'Africa ed aver avuto qualche giorno in più di vacanza e, sempre secondo Tuttosport, non ha avuto sentore di essere fuori dal progetto milanista. Il centrocampista milanista è convinto di potersi giocare le sue carte in rossonero e per questo motivo ha deciso di restare, anche se non sembra avere le caratteristiche del mediano che piace a Marco Giampaolo.