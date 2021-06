Tuttosport - Milan, nome nuovo per l’attacco: proposto il brasiliano Marcos Paulo. È in scadenza

Giroud resta la prima scelta per l’attacco, Ibrahimovic il campione e punto fermo da cui ripartire. Ma le condizioni dello svedese, che rischia l’intervento al ginocchio, potrebbero spingere il Milan a cambiare i piani di mercato. Non è da escludere un secondo colpo in avanti. Un profilo giovane e non "ingombrante", come invece sarebbero i vari Vlahovic, Belotti e Icardi. Una punta da mettere alle spalle dei due big (Ibra e Giroud), che possa crescere senza pressioni.

COSTO ZERO - Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, sul taccuino di Maldini e Massara c’è anche il nome di Marcos Paulo, talento brasiliano di proprietà del Fluminense. I vertici di via Aldo Rossi hanno già avuto un primo contatto con l’agente del calciatore, messo fuori rosa dal suo club dopo il rifiuto di rinnovare il contratto che scadrà a fine giugno. Il Milan, dunque, potrebbe mettere a segno un buon colpo a costo zero, ma è ancora presto per sbilanciarsi.

C’È L’ATLETICO - Anche perché Su Marcos Paulo è in pressing da gennaio anche l'Atletico Madrid. Tuttavia, in Brasile assicurano che non ci sia ancora un accordo definitivo con i Colchoneros. Il Milan sta ragionando sull’attaccante, ma non ha intenzione di partecipare a un’asta. Occhio, comunque, si possibili sviluppi su questo fronte di mercato.