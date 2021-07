Tuttosport - Milan, non solo Kessie: anche Theo va blindato in fretta

In casa rossonera si parla tanto del rinnovo di Franck Kessie, ma presto ci sarà un'altra questione da affrontare in via Aldo Rossi, vale a dire l'adeguamento del contratto di Theo Hernandez: arrivato due estati fa al Milan, il terzino francese, che è uno dei punti di forza della squadra di Pioli, guadagna infatti circa due milioni di euro netti all’anno, ma sul campo ha dimostrato di meritare un ingaggio certamente superiore.

DA BLINDARE - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che ricorda che l'ex Real Madrid è costato 22 milioni di euro due anni fa e ha un contratto con i rossoneri fino al 30 giugno 2024. Le ultime due stagioni hanno attirato l'attenzione di diversi club, in particolare il PSG dove Leonardo è un suo grande estimatore ed è pronto ad offrirgli un contratto da top. Per questo il Milan dovrà presto parlare con il suo agente e adeguare lo stipendio di uno dei giocatori più importanti della rosa milanista.

INCONTRO IN AGENDA - Ovviamente in questo momento le priorità sono altre e bisognerà quindi aspettare qualche settimana, ma nell’agenda di Maldini e Massara verrà presto inserito un incontro con Manuel Garcia Quilon, procuratore di Theo. Il francese non ha mai nascosto di trovarsi benissimo a Milano, ma con le sue grandi prestazioni è normale che abbia attirato l'attenzione di altre società. Per questo motivo, ben presto una delle priorità del club di via Aldo Rossi sarà quella di blindarlo.