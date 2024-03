Tuttosport - Milan "nuovo" nel nome di Zlatan: Kirovski, Pioli e il mercato

Qualche settimana fa, Gerry Cardinale ha dato l'investitura ufficiale a Zlatan Ibrahimovic. L'ex calciatore svedese, che in dicembre è tornato nel club rossonero con il ruolo di Senior Advisor di RedBird e del Milan, è stato indicato dal manager americano come la sua ombra in via Aldo Rossi. Parole che hanno investito di tante aspettative Ibra che dunque avrà un ruolo centrale nel lavoro dei prossimi mesi in rossonero: tra allenatore, mercato e squadra dirigenziale.

Pioli e mercato

Nonostante ci sia ancora da capire quali poteri abbia effettivamente Ibra, è chiaro - come scrive Tuttosport - che Zlatan avrà voce in capitolo quando, a fine stagione, bisognerà decidere del futuro di Stefano Pioli e di conseguenza della sorte della panchina del Milan. Il rapporto fra i due è limpido e ottimo, tanto che Ibra è sempre vicino alla squadra: eppure quando bisognerà decidere sarà necessario lasciar da parte tutto e decidere per il bene del Milan. Per ora lo svedese ha preso le difese di Pioli in un paio di occasioni. Inoltre, è possibile che Ibra andrà ad affiancare Moncada e D'Ottavio nella fase delle scelte per il mercato: il suo ruolo potrebbe essere quasi come era stato quello di Paolo Maldini. E potrebbe essere un bene che il primo grande acquisto che deve fare il club è proprio un numero 9.

Prime mosse

Intanto Zlatan Ibrahimovic ha già mosso le prime pedine. Sembra quasi certo oramai l'arrivo in rossonero di Jovan Kirovski, ex calciatore statunitense e direttore tecnico dei Los Angeles Galaxy al tempo in cui la franchigia californiana portò lo svedese a giocare in America. Sostanzialmente è l'uomo che ha reso possibile l'avventura a stelle e strisce di Zlatan e con cui lo stesso Ibra ha mantenuto un ottimo rapporto. La sensazione, scrive Tuttosport, è che Kirovski possa ricoprire un ruolo di raccordo tra l'area tecnica della prima squadra e quella della Primavera impersonata da Vincenzo Vergine. Nello specifico l'americano potrebbe occuparsi della gestione della squadra under 23 in Serie C, se questo progetto prenderà il via. Intanto il Milan - ma questo non si sa se è stata una mossa di Zlatan - dal 1° aprile avrà un nuovo e giovanissimo osservatore: si tratta di Wes Beuvink. Ha solo 25 anni e viene dal Groningen che ha annunciato il passaggio dall'Olanda all'Italia.