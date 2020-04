Tuttosport - Milan, nuovo nome per l'attacco: occhi su Boadu dell’Az Alkmaar, costa 20 mln

In attesa di capire se Zlatan Ibrahimovic resterà al Milan anche nella prossima stagione, in via Aldo Rossi si stanno guardando intorno perchè, anche in caso di permanenza della svedese, il reparto offensivo milanista dovrà essere rinforzato un nuovo acquisto. Sono tanti i nomi che vengono accostati ai rossoneri e nelle ultime ore ne è spuntato uno nuovo: secondo Tuttosport, infatti, il Milan avrebbe messo gli occhi su Myron Boadu, centravanti olandese classe 2001 dell’Az Alkmaar.

GRANDI NUMERI - Si tratta di un giocatore molto giovane che però si è già messo in mostra in Eredivisie, tanto da attirare l'attenzione di molti club, tra cui anche il Lipsia di Rangnick. In questa stagione, Boadu ha messo a segno in tutto 20 reti e regalato 13 assist in 39 gare stagionali. Numeri importanti che gli hanno permesso anche di muovere i primi passi nella nazionale olandese: l'11 ottobre ha infatti esordito con l'Under 21 con una doppietta al Portogallo, mentre il 19 novembre ha giocato per la prima volta con la nazionale maggiore contro l'Estonia (gol al debutto anche in questa occasione).

C'E' RAIOLA - Boadu, alto 183 cm e dotato di grande tecnica e velocità, è assistito da Mino Raiola, il quale lo ha già offerta a diverse società. Nelle prossime settimane, l'agente dovrà incontrare i dirigenti del Milan per parlare di diversi questioni, in primis dei rinnovi di Donnarumma e Ibrahimovic, e quindi potrebbe essere una buona occasione anche per parlare dell'attaccante olandese dell’Az Alkmaar. Il costo? Se fino a qualche mese fa, il suo cartellino valeva 5 milioni di euro, ora dopo l'ottimo rendimento in questa stagione il suo prezzo è schizzato a 20 milioni.