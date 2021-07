Tuttosport - Milan, obiettivo Sabitzer per la trequarti: costa circa 20 mln, ma serve prima una cessione

Dopo l'addio di Hakan Calhanoglu, che ha rifiutato l'offerta di rinnovo del Milan e si è accasato all'Inter, il club di via Aldo Rossi ha iniziato ad analizzare diversi profili per il ruolo di trequartista. Nelle ultime ore, è tornato di moda il nome di Marcel Sabitzer, giocatore del Lipsia che ha il contratto in scadenza tra un anno e che per ora non ha trovato l'accordo per il prolungamento.

PRIMA UNA CESSIONE - Come riferisce questa mattina Tuttosport, la sua situazione contrattuale non permette al club tedesco di chiedere una cifra spropositata per il suo cartellino che viene valutato tra i 17 e i 20 milioni di euro. I rossoneri necessitano però di un'uscita prima di sostenere una spesa di questo tipo e per questo stanno provando a piazzare Jens-Petter Hauge, dalla cui cessione dovrebbero arrivare circa 12-13 milioni nelle casse milanista.

TANTI NOMI - Il Milan deve quindi aspettare e non può andare subito all'assalto dell'austriaco, anche se in via Aldo Rossi sperano comunque in uno sconto del Lipsia. Sabitzer, che ha giocato un buon Europeo con l'Austria, non è l'unico profilo che segue il Diavolo, il quale continua a tenere d'occhio anche altri trequartisti come Coutinho, Tadic, Ceballos, Ziyech e Isco. La caccia al trequartista continua, in attesa di trovare il nome giusto.