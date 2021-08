Tuttosport - Milan, obiettivo Vlasic: il Cska apre al pagamento dilazionato. Tra i preferiti c'è sempre Ilicic

Mister Pioli sta progettando un Milan che sappia giocare anche con il 4-4-2, quindi senza un vero "10", ma gli uomini di mercato di via Aldo Rossi stanno comunque cercando un nuovo trequartista, un giocatore con caratteristiche diverse da Brahim Diaz. Secondo il quotidiano Tuttosport, l’uomo giusto potrebbe essere Vlasic, da mesi ormai accostato ai rossoneri.

APERTURA - Stando all’indiscrezione, ci sarebbero stati nuovi contatti con il Cska Mosca, che vuole monetizzare il più possibile dall’eventuale cessione del nazionale croato. Le recenti dichiarazioni dell’agente di Vlasic hanno evidenziato la disponibilità del club moscovita a vendere il calciatore: la novità è che i russi potrebbero accettare un pagamento dilazionato (10 milioni subito e altri 20 per il riscatto), senza però modificare la valutazione dell’ex Everton, il quale ha sempre messo al primo posto il Milan.

ALTERNATIVE - L’accordo tra Vlasic e la società rossonera è già stato raggiunto da tempo, ma ora bisogna trovare l’intesa con il Cska. E non sarà facile. Per questo Maldini sta tenendo in caldo altri nomi. Uno su tutti: Josip Ilicic. Occhio anche a Isco del Real Madrid, mentre non trovano conferme le voci sull’interesse per Rafinha.