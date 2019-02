Tuttosport - Milan, occasione sprecata: i rossoneri potevano rafforzare il quarto posto e avvicinarsi al terzo

Un successo ieri sera contro la Roma avrebbe permesso al Milan non solo di staccare i giallorossi in classifica e rafforzare il suo quarto posto, ma anche di avvicinarsi all'Inter in terza posizione. Alla fine, però, è arrivato un pareggio che comunque permette ai rossoneri di restare davanti alla formazione milanista sia in classifica che negli scontri diretti.

RAMMARICO - Accanto alla soddisfazione di aver mantenuto il quarto posto, in casa rossonera c'è però anche un po' di rammarico: lo riferisce questa mattina Tuttosport, che spiega che il Diavolo non ha sfruttato il momento difficile che sta attraversando la Roma, reduce dal 7-1 in Coppa Italia contro la Fiorentina. Eppure, il match si era messo nel modo migliore per il Milan che era passato in vantaggio con il solito Piatek, ma invece di continuare ad attaccare e dare il colpo del ko ai giallorossi, i rossoneri si sono abbassati troppo e hanno sofferto parecchio la reazione romanista. I rammarichi milanisti sono poi anche per l'arbitraggio di Maresca che prima non ha conccesso un rigore clamoroso a Suso e poi non ha dato il secondo giallo a Pellegrini.

GIGIO DECISIVO - Va detto però che il Milan ha rischiato anche di perdere la partita di ieri, ma ci ha pensato Gigio Donnarumma a salvare la porta rossonera in più occasioni: il giovane portiere ha infatti compiuto quattro parate decisive che hanno permesso al Diavolo di tornare a casa con almeno un punto in tasca. Con un po' di coraggio in più, forse adesso si starebbe parlando di una vittoria, ma la cosa più importante ieri contro la Roma era certamente non perdere.