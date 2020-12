Tuttosport - Milan, occhi in Francia: non solo Simakan, nel mirino anche Soumaré, Koné e Antiste

Il Milan è molto attento negli ultimi anni al mercato francese, che il capo scout rossonero, Geoffrey Moncada, conosce benissimo. Dopo Rafael Leao, presto potrebbero arrivare a Milanello anche altri giocatori provenienti dalla Ligue 1: il nome più caldo è certamente quello di Mohamed Simakan dello Strasburgo, ma il Diavolo ha messo gli occhi anche su Boubakary Soumaré del Lille, su Manu Koné e su Janis Antiste, entrambi del Tolosa.

NON SOLO SIMAKAN - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che il Milan ha messo da tempo nel mirino Simakan, difensore centrale classe 2000 già cercato nel mercato estivo dai rossoneri. Il giocatore ha già dato il suo ok al trasferimento a gennaio a Milanello, ma ora andrà trovato un accordo con lo Strasburgo nella speranza che la società transalpina abbassi che le proprie pretese economiche. Per il centrocampo, un profilo che piace molto in via Aldo Rossi è quello di Boubakary Soumaré, giocatore classe 1999 del Lille: per lui, il club milanista pensa ad un prestito con diritto di riscatto.

OCCHI A TOLOSA - Il Milan tiene poi d'occhio con grande attenzione anche due giovanissimi del Tolosa, vale a dire il centrocampista del 2001 Manu Koné e il talento offensivo Janis Antiste, classe 2002. Si tratta di due profili molto interessanti, ma sono due obiettivi più per l'estate che per gennaio. Nel mercato, però, può succedere di tutto e chissà che non possano diventare due occasioni di mercato come quelle di cui parla spesso anche il direttore tecnico rossonero Paolo Maldini.