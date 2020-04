Tuttosport - Milan, occhi su Szoboszlai: costa 30 milioni, l’asso nella manica può essere Rangnick

Nel corso del mercato estivo il Milan si soffermerà molto sul centrocampo, forse il reparto più debole dell’attuale rosa. Sandro Tonali resta il principale obiettivo, ma ovviamente non è l’unico profilo presente sul taccuino rossonero. Secondo quanto riportato da Tuttosport, tra i giocatori che maggiormente stuzzicano l’interesse dei vertici di via Aldo Rossi c’è il giovane Dominik Szoboszlai, gioiellino di proprietà del Salisburgo.

CONCORRENZA - Centrocampista classe 2000, l’ungherese è uno dei talenti più interessanti del panorama europeo. Sul ragazzo ci sono diversi top club, come Liverpool, Arsenal, Borussia Dortmund e Lipsia, che vanta una corsia preferenziale essendo di proprietà della Red Bull, proprio come il Salisburgo. Anche il Milan, come detto, è interessato al giocatore, che rientra alla perfezione nei parametri imposti dall’a.d. Gazidis: giovane, di prospettiva e rivendibile in futuro a prezzi maggiorati.

FATTORE RANGNICK - La società rossonera - spiega Tuttosport - potrebbe approfittare del fattore Rangnick e dell’influenza che il manager tedesco ha sull’ambiente Red Bull. C’è il rischio, comunque, che sul centrocampista possa scatenarsi una vera e propria asta (piace anche a Inter e Lazio). La sua valutazione, al momento, si aggira intorno ai 30 milioni di euro, ma è ancora presto per parlare di cifre.