Tuttosport - Milan, occhi sul talento greco Alexandropoulos: gli scout rossoneri lo hanno già visionato due volte

A breve inizierà il mercato invernale, ma in via Aldo Rossi si guarda anche oltre e si studiano già alcuni profili che potrebbero poi diventare degli obiettivi la prossima estate. Tra questi c'è Sotirios Alexandropoulos, centrocampista classe 2001 che milita nel Panathinaikos. Il club rossonero ed in particolare i suoi osservatori hanno messo gli occhi su di lui e nelle ultime settimane lo hanno visionato da vicino in due occasioni.

OCCHI ROSSONERI - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che gli scout milanisti hanno assistito in tribuna alle partite del Panathinaikos contro l’Atromitos Atene e contro il Paok Salonicco: nella prima sfida, Alexandropoulos è rimasto in campo per 90 minuti, mentre nella seconda ha giocato 58 minuti. Il giovane talento greco, nonostante la giovanissima età, si sta mettendo in mostra in queste ultime due stagioni (in quella attuale ha raccolto nove presenze e segnato un gol), tanto da essere già entrato nel giro della nazionale maggiore, con cui ha esordito contro Honduras il 28 marzo scorso.

NON SOLO IL MILAN - Il quotidiano torinese riporta poi alcune dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi dal suo agente ai microfoni di calciomercato.it: "Alexandropoulos è un grande talento, il miglior prospetto del calcio greco, perciò è normale che sia finito sul radar di molti top club europei. Il Milan? Ogni discorso sul suo futuro adesso è prematuro". Dunque quello rossonero non è l'unico club ad aver messo gli occhi su di lui che ha un contratto con il Panathinaikos fino al 2024.