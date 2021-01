Tuttosport - Milan, oggi giornata chiave per Mandzukic: è disposto ad accettare un contratto di 6 mesi

Un centravanti di spessore ed esperienza che possa dare il cambio a Ibrahimovic. Meglio se avvezzo al calcio italiano. Nei giorni scorsi si è parlato di Leonardo Pavoletti, ma il vero obiettivo del Milan, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, sarebbe un altro: Mario Mandzukic. Attaccante navigato e vincente (la Champions League con il Bayern Monaco, tanti Scudetti con la Juventus), il croato è attualmente svincolato dopo la breve avventura in Qatar con la maglia dell’Al-Duhail.

CONTATTO - I rumors rimbalzati dalla Croazia hanno riferito di una serie di abboccamenti - tra dicembre e le ultime settimane - tra la dirigenza rossonera e Mandzukic, il quale si sta allenando tutti i giorni ed è tirato a lucido. L’ex Juve è pronto a rimettersi in discussione in una piazza importante e freme dalla voglia di tornare a giocare. Come riporta il quotidiano Tuttosport, ci sarebbe stato un contatto diretto tra il giocatore e Maldini, dal quale sarebbe emerso un gradimento reciproco (il classe ‘86 sarebbe disposto ad accettare un contratto di 6 mesi).

GIORNO DECISIVO - La situazione è in evoluzione e potrebbe risolversi, in un senso o nell’altro, a breve. Quella di oggi, dunque, potrebbe essere una giornata chiave. Una punta - tutt’altro che di scorta - come Mandzukic aumenterebbe il livello del reparto offensivo del Milan, garantendo a Pioli un’alternativa di valore al titolare Ibrahimovic. Occhio quindi ai possibili sviluppi su questo fronte di mercato.