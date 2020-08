Tuttosport - Milan, oggi Ibra torna ad allenarsi: l'importanza del suo rinnovo dentro e fuori dal campo

Rientrato sabato sera in Italia dalla Svezia, Zlatan Ibrahimovic si è sottoposto al tampone che ha dato esito negativo e quindi oggi pomeriggio l'attaccante potrà allenarsi per la prima volta in questa nuova stagione a Milanello. Ma prima di ricominciare il lavoro agli ordini di Stefano Pioli, lo svedese sarà questa mattina a Casa Milan per la firma sul suo nuovo contratto che lo legherà al club di via Aldo Rossi per un'altra stagione.

FATTORE POSITIVO - L'edizione odierna di Tuttosport spiega questa mattina quanto è importante il prolungamento di Ibra non solo in campo, ma anche fuori: a livello sportivo è noto a tutti quanto sia stato determinante l'arrivo a gennaio dello svedese che ha fatto fare il salto di qualità alla squadra rossonera dopo una prima parte di stagione piuttosto deludente. Il rinnovo di Zlatan è però un fattore positivo a 360 gradi per il club milanista visto che nessuno come lui, per esempio, crea reazioni dei tifosi sui social.

TESTIMONIAL E STADIO - Il Milan sa bene quanto Ibra sia osannato dal popolo rossonero e per questo lo ha scelto anche come testimonial per la presentazione della nuova maglia. E non è escluso che lo svedese possa essere coinvolto anche in altre operazioni commerciali con vecchi e nuovi partner. In via Aldo Rossi, si augurano poi che presto possano riaprire anche gli stadi perchè sono convinti che grazie alla presenza di Zlatan il numero di spettatori a San Siro sarà molto più alto degli ultimi anni.