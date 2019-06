Tuttosport - Milan, oggi la risposta di Kabak: rossoneri ottimisti

Dopo Krunic, il Milan potrebbe chiudere presto il secondo acquisto di questo mercato estivo: nella giornata di oggi, è infatti attesa la risposta di Ozan Kakab, difensore in uscita dallo Stoccarda. Lo riferisce l'edizione odierna di Tuttosport che spiega che il club di via Aldo Rossi ha fatto un'offerta al giocatore turco nei giorni scorsi.

15 MILIONI - In caso di risposta positiva, per strapparlo alla squadra tedesca, i rossoneri dovranno versare i 15 milioni di euro della clausola rescissoria. Kabak è però nel mirino di altre società come West Ham e Bayern Monaco, anche se in Germania sono convinti che i campioni tedeschi si si siano tirati indietro. In via Aldo Rossi, si respira ottimismo sul buon esito di questa operazione che potrebbe regalare un nuovo difensore centrale molto promettente a Marco Giampaolo.

ALTERNATIVA LOVREN - Se però il turco dovesse decidere di non accettare l'offerta milanista e trasferirsi in qualche altro club, allora il Milan guarderà altrove ed in particolare a Liverpool dove gioca Dejan Lovren, giocatore croato che dovrebbe lasciare i Reds questa estate e che ha una valutazione intorno ai 20 milioni di euro. Attenzione però anche ad altre piste che magari non sono ancora emerse in queste settimane.