Tuttosport - Milan, ostacolo Coppa d'Africa: out Kessie e Bennacer, Pioli sta già studiando le soluzioni

Sarà un gennaio di fuoco per il Milan, che dovrà fare a meno di due elementi chiave come Kessie e Bennacer e di una preziosa alternativa sulle fasce, ovvero Ballo-Touré. Tutti e tre, infatti, saranno impegnati con le rispettive Nazionali (Costa d’Avorio, Algeria e Senegal) nella tanto temuta, per gli allenatori europei, Coppa d’Africa, che si disputerà, appunto, nei primissimi mesi del 2022.

Tante (troppe!) gare saltate

Come riporta Tuttosport, i tre rossoneri, calendario alla mano, salteranno almeno le seguenti partite: Milan-Roma del 6 gennaio, Venezia-Milan del 9 gennaio, Milan-Spezia del 16 gennaio. In caso di qualificazione alla fase a eliminazione diretta, poi, Kessie, Bennacer e Ballo-Touré non potrebbero essere a disposizione di Pioli per il big match con la Juventus del 23 gennaio. I quarti di finale, invece, saranno giocati tra il 29 e il 30 gennaio, le semifinali il 2 e 3 febbraio, mentre le finali il 6 febbraio, giorno del derby con l’Inter.

Pioli gioca d’anticipo per arrivare preparato

Insomma, se uno tra Kessie, Bennacer e Ballo-Touré (o tutti e tre) dovesse arrivare in fondo alla competizione, salterebbe parecchie gare. Pioli dovrà quindi studiare delle soluzioni per sopperire soprattutto all’assenza dei due centrocampisti. Tonali sarà giocoforza il punto di riferimento fisso, con Krunic e Bakayoko pronti, di volta in volta, ad affiancarlo. Il modulo dovrebbe rimanere lo stesso (4-2-3-1), ma tra le opzioni al vaglio di Pioli potrebbe esserci anche quella di un ritorno al 4-4-2.