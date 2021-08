Tuttosport - Milan, per il rinnovo di Kessie serve uno sforzo importante: si continua a trattare

Un’altra fumata grigia, ma il dialogo prosegue. E il clima è certamente più disteso rispetto ai mesi scorsi. Parliamo della trattativa per il rinnovo di Kessie e del recente incontro tra il manager del giocatore e il d.s. rossonero, Frederic Massara. Il summit non ha dato i frutti sperati dal club, ma è servito comunque a fare il punto della situazione.

BUONI RAPPORTI - Come riporta Tuttosport, il Milan ha alzato la sua proposta salariale, che però non soddisfa ancora le richieste del centrocampista, che ha chiesto un ingaggio netto di 7 milioni. Difficilmente si arriverà a un accordo entro la chiusura di questo mercato, come si sarebbero augurati Maldini e Massara, ma questo è solo un dettaglio. Anche perché, come detto, i rapporti tra le parti sono più che buoni. E le cose sono ulteriormente migliorate dopo le parole dello stesso Kessie, il quale ha ribadito il suo amore per il Milan e l’intenzione di rimanere a lungo in rossonero.

SACRIFICIO - Franck è un giocatore fondamentale per il Milan, perderlo a costo zero creerebbe un danno enorme. Ma è uno scenario che la dirigenza vuole scongiurare a ogni costo. Bisogna, però, dare un’accelerata alle contrattazioni: la situazione potrebbe sbloccarsi con un ingaggio fisso da 6 milioni più uno di bonus facilmente raggiungibile. Una cosa è certa: per trattenere il Presidente serve uno sforzo importante.