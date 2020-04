Tuttosport - Milan, per l'attacco Boadu resta il preferito ma occhio anche a Jovic del Real

In vista della prossima stagione, il Milan dovrà prendere sicuramente un attaccante, che potrebbero però diventare due in caso di addio di Ibrahimovic. Al momento, il primo nome della lista dei rossoneri è Myron Boadu, bomber classe 2001 dell’Az Alkmaar, ma nelle ultime ore sarebbero in rialzo le quotazioni di un altro potenziale obiettivo per il Diavolo, cioè Luka Jovic del Real Madrid.

C'E' ANCHE IL MILAN - Lo riporta questa mattina Tuttosport, che spiega che in Spagna riferiscono che anche il Milan avrebbe chiesto informazioni sul 22enne centravanti serbo dei Blancos. Su di lui ci sono diversi club e ora anche quello rossonero si sarebbe iscritto alla corsa all'ex Eintracht Francoforte (con Rebic aveva fatto grandissime cose nella stagione 2018-2019). Jovic rientra perfettamente nei parametri che hanno in mente sia Elliott che Ralf Rangnick, il quale conosce molto bene il serbo avendolo affrontato diverse volte in Bundesliga.

VIA DOPO UN ANNO? - In questa stagione, Luka non è riuscito ad imporsi, ha visto poco il campo (solo 8 volte è stato titolare su 24 presenze totali) e per questo in estate potrebbe decidere di cambiare nuovamente squadra dopo un solo anno dal suo arrivo a Madrid. Da capire però a quale cifra il Real Madrid lo potrebbe lasciar partite visto che 12 mesi fa lo aveva pagato ben 60 milioni di euro per prelevarlo dall'Eintracht Francoforte.