Tuttosport - Milan, per la fascia destra in rialzo le quotazioni di Berardi: ha superato Orsolini e Zaniolo nelle preferenze rossonere

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In questo mercato estivo, il Milan farà diversi movimenti in entrata, soprattutto in attacco dove arriveranno almeno un centravanti e anche un attaccante esterno di destra, visto che almeno uno tra Junior Messias e Alexis Saelemaekers dirà addio al club rossonero. A questo si unisce poi il probabile ritorno a Madrid di Brahim Diaz, che in caso di permanenza a Milano sarebbe stato dirottato molto probabilmente a destra, e dunque serve un nuovo innesto anche sull'esterno.

GOL, ASSIST E GIOCO - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che per questo ruolo stanno crescendo le quotazioni di Domenico Berardi del Sassuolo, autore in questa stagione di 11 gol in campionato. Il nazionale azzurro piace molto a Stefano Pioli perchè non sa solo segnare, ma anche creare gioco e fare assist. L'attaccante, che ha un contratto fino al 2027, è stato già cercato in passato dal Diavolo, compresa la scorsa estate prima che il giocatore rinnovasse con il Sassuolo.

IN CIMA ALLA LISTA - In via Aldo Rossi sanno benissimo che il club neroverde è una bottega molto cara e che non sarà facile strappargli Berardi, ma Berardi piace parecchio, tanto nelle ultime ore avrebbe superato nel borsino rossonero sia Riccardo Orsolini del Bologna che Nicolò Zaniolo del Galatasaray, ritenuti più attaccanti che giocatori capaci a legare il gioco fra reparti. Per la fascia destra è comunque ancora viva anche la pista che porta a Zhegrova del Lille, ma ora il preferito è Domenico Berardi.