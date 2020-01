Tuttosport - Milan, Piatek al bivio: le prossime tre gare decisive per il futuro del polacco

Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic ha ridato grande entusiasmo all'ambiente rossonero, ma c'è chi sta subendo la presenza in rosa di un campione come lo svedese: stiamo parlando, per esempio, di Kris Piatek, il quale ha perso il posto da titolare ed è stato superato nelle gerarchie anche da Leao. Mercoledì in Coppa Italia, il polacco è andato in gol e ha fornito una buona prestazione, ma il suo futuro resta piuttosto incerto.

AL BIVIO - Come spiega questa mattina Tuttosport, il numero 9 milanista si trova ora davanti ad un bivio: o resta e lotta per conquistare una maglia da titolare al fianco di Ibra oppure per lui è meglio cambiare squadra. Gli estimatori, tra l'altro, non gli mancano anche se per ora nessuno ha affondato per prenderlo: nelle ultime ore, Aston Villa e Siviglia sembrano aver fatto un passo indietro, ma Piatek continua a piacere al Tottenham e nelle ultime ore sarebbe spuntato anche il Lione.

DUE CONDIZIONI - In via Aldo Rossi sembrano disposti a venderlo, ma a due condizioni: innanzitutto servono almeno 30 milioni di euro e inoltre la cessione deve avvenire o a titolo definitivo o al massimo in prestito con obbligo di riscatto (per il momento sono arrivate richieste solo in prestito secco o con diritto di riscatto). Da parte sua, Kris è convinto di poter risalire le gerarchie di Pioli e per questo motivo, prima di valutare l'addio, vuole capire nelle prossime tre partite se c'è effettivamente posto per lui al Milan oppure se è meglio cambiare aria.