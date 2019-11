Tuttosport - Milan, Pioli ha scelto i terzini: Conti a destra e Theo Hernandez a sinistra

All'inizio della stagione, i terzini titolari erano Davide Calabria a destra e Ricardo Rodriguez a sinistra, ma le loro prestazioni negative e la crescita delle loro alternative hanno cambiato le carte in tavola: in questo momento, le certezze di Stefano Pioli sulle fasce sono infatti Andrea Conti e Theo Hernandez. A riferirlo è l'edizione di Tuttosport in edicola questa mattina.

SORPASSO - L'involuzione di Calabria ha spianato la strada all'ex Atalanta che nelle ultime gare sembra aver superato il prodotto del settore giovanile milanista nelle gerarchie di Pioli: per questo motivo, non è escluso che a gennaio Davide possa anche cercare una soluzione sul mercato. Lo stesso discorso può essere fatto anche per Rodriguez, il quale è sparito dai radar rossonero dopo l'esplosione di Theo Hernandez, che è diventato un punto fermo del Milan. Al terzino svizzero non mancano gli estimatori soprattutto in Bundesliga, dove in particolare Borussia Dortmund e Schalke 04 sono da tempo sulle sue tracce.

MERCATO DI GENNAIO - Nel caso in cui dovesse partire un terzino, il Milan sarebbe a quel punto costretto a tornare sul mercato per prendere un sostituto. Se a sinistra Hernandez è una certezza assoluta, a destra c'è qualche dubbio in più su Conti e quindi a gennaio ci potrebbe essere qualche movimento in quella zona di campo: in via Aldo Rossi, piacciono in particolare i profili di Zeki Celik del Lille e di Djibril Sidibé, difensore dell'Everton in prestito dal Monaco.