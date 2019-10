Tuttosport - Milan, Pioli tra campo e psicologia: giocare il pallone in avanti e basta pensieri negativi

Il risultato non è stato quello sperato, ma è innegabile che domenica contro il Lecce si è visto qualcosa di interessante e di positivo: nel debutto di Stefano Pioli sulla panchina milanista si è per esempio ammirata una squadra che gioca il pallone in avanti e con una mentalità diversa rispetto a qualche settimana fa. Il neo tecnico rossonero, che sta lavorando molto sulla testa dei suoi giocatori, non vuole vedere troppi passaggi all'indietro perchè nel suo credo calcistico il pallone deve andare il più possibile nella metà campo avversaria, anche nelle situazioni di difficoltà.

LAVORO SULLA TESTA - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che oggi riprenderanno gli allenamenti a Milanello in vista della trasferta sul campo della Roma e Pioli continuerà a lavorare proprio su questi concetti. L'allenatore del Milan sta cercando di liberare la testa dei giocatori da tutti i pensieri negativi delle scorse settimane e già contro il Lecce si è vista una squadra diversa, molto più aggressiva e concentrata.

PIU' LIBERTA' - In campo, Pioli ha voluto dare tanta libertà agli uomini di maggiore qualità: l'esempio migliore è stato Hakan Calhanoglu che è apparso un altro giocatore rispetto agli ultimi 40 giorni. Anche Paquetà ha giocato meglio, muovendosi molto bene tra le linee, così come una grande prestazione è stata fornita da Theo Hernandez, il quale si è spinto parecchio in avanti ed ha tenuto sempre in ansia la difesa del Lecce. Insomma, contro i pugliesi ci sono stati tanti segnali positivi, ora a Roma però devono arrivare anche i tre punti.