Tuttosport - Milan, porte girevoli in attacco: Piatek unica certezza, gli altri sono tutti in bilico

Fuori André Silva, dentro Correa. Ma non è finita qui. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, le porte dell’attacco rossonero sono estremamente girevoli. Inevitabilmente ci saranno altre cessioni. Al momento, tra gli attaccanti - esterni e di ruolo - presenti in rosa, l’unico ad avere la certezza di rimanere al Milan è Piatek, che Giampaolo ha elogiato nel corso della conferenza stampa pre-Bayern.

SUSO-ROMA - Tra i calciatori in uscita c’è Suso, finito nel mirino della Roma. La trattativa prosegue, con il club milanista che potrebbe spingere per una soluzione soltanto cash se i giallorossi non dovessero mettere sul piatto le contropartite richieste (come Zaniolo, ad esempio). Da monitorare anche la situazione di Patrick Cutrone, sul quale ci sarebbe il Wolverhampton. Al momento, però, gli inglesi non hanno formalizzato la loro proposta, né al Milan né tantomeno al giocatore.

NESSUNA OFFERTA - Anche Borini e Castilljo (quest’ultimo giocherà in coppia con Piatek nel match contro il Bayern) sono sul mercato, ma non hanno ricevuto offerte concrete. Non sarà facile piazzare determinati profili, ma Maldini e Boban ci proveranno. Come detto, l’attacco milanista ha le porte girevoli: attenzione ai possibili sviluppi.