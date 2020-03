Tuttosport - Milan, possibile scenario: Pioli allenatore con Rangnick dirigente

In bilico e senza la possibilità di giocare le sue carte. E se il campionato venisse sospeso definitivamente... Beh, si vedrà. Non è certo semplice la posizione di Stefano Pioli, il cui futuro sulla panchina del Milan è tutt’altro che certo. Non è un mistero il fatto che Elliott voglia affidare a Rangnick l’area sportiva del club, ma i giochi non sono ancora fatti.

TANDEM - Ma Pioli potrebbe restare in rossonero anche con l’arrivo del manager tedesco? Secondo Tuttosport, si tratta di un’opzione possibile. Stando all’indiscrezione, infatti, non è da escludere che Rangnick - il quale sta riflettendo sul da farsi - possa accettare la proposta fattagli dal Milan, ma solo per guidare l’area tecnica. Insomma, l’ex coach del Lipsia potrebbe approdare a Milanello con il ruolo di direttore sportivo, lasciando a un altro il compito di allenare la squadra.

CONFERMA - In quel caso, Pioli sarebbe la soluzione migliore. Innanzitutto per una questione contrattuale. Il mister emiliano, infatti, ha un accordo fino al 2021, proprio come Giampaolo. Un esonero, dunque, costringerebbe Elliott a pagare tre allenatori. La conferma di Pioli, inoltre, darebbe finalmente continuità e sarebbe di aiuto a Rangnick in quanto conosce bene la nostra Serie A.