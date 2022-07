Tuttosport - Milan, priorità De Ketelaere ma c'è anche un piano B: Ziyech del Chelsea

MilanNews.it

© foto di Uefa/Image Sport

Qualcuno si aspettava la tanto attesa fumata bianca e magari anche il ritorno a Milano con il giocatore, ma purtroppo il viaggio di ieri di Paolo Maldini e Frederic Massara in Belgio non ha portato alla chiusura della trattativa tra Milan e Bruges per Charles De Ketelaere, da tempo primo obiettivo dei rossoneri per rinforzare la trequarti. I contatti proseguono, ma c'è ancora un piccola distanza tra le parti da colmare (32 milioni di euro la proposta milanista, 35 milioni la richiesta dei belgi).

PIANO B - L'unica certezza è che la telenovela De Ketelaere, in un senso o nell'altro, avrà una conclusione entro la fine di questa settimana: il Milan non può infatti più aspettare e ha fretta di regalare a Stefano Pioli un importante rinforzo sulla trequarti. La priorità è il belga, ma ovviamente i rossoneri non si faranno trovare impreparati nel caso in cui dovesse saltare la trattativa con il Bruges: in caso di fumata nera, infatti, i dirigenti di via Aldo Rossi sono pronti a tornare alla carica e a riallacciare immediatamente i contatti con il Chelsea per Hakim Ziyech.

FORMULA E INGAGGIO - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che il giocatore marocchino è in uscita dai Blues, i quali vorrebbero cederlo a titolo definitivo o al massimo in prestito con obbligo di riscatto fissato a circa 25 milioni di euro. Il Milan preferirebbe invece un prestito oneroso con diritto di riscatto, anche se c'è sempre il nodo ingaggio che complica tutto: Ziyech chiede infatti 6 milioni a stagione. Un aiuto potrebbe arrivare dal club di Londra che potrebbe pagare una parte di questa cifra, come fa anche per esempio con Lukaku.