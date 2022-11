Tuttosport - Milan, pronta una nuova offerta per Leao: 7 mln a stagione. Se non rinnova, verrà ceduto

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Nelle scorse ore, dal Portogallo è arrivata un'intervista di Antonio Leao, papà di Rafael, il quale ha di fatto lasciato tutto aperto in merito al futuro del figlio. Da tempo ormai il Milan è in trattativa con l'attaccante e il suo entourage per arrivare ad un accordo sul rinnovo di contratto, accordo che però per il momento non è stato ancora trovato. Il club di via Aldo Rossi avrebbe voluto chiudere la questione prima del Mondiale, ma purtroppo così non è stato e dunque la telenovela è destinata a continuare ancora per un po'.

NUOVA OFFERTA - I rossoneri continuano a lavorare per blindarlo e respingere così gli attacchi di alcuni top club europei che hanno messo gli occhi su Leao. Come riporta stamattina Tuttosport, il Milan avvierà nelle prossime contatti nuovi contatti e probabilmente formulerà anche una nuova offerta: 7 milioni di euro a stagione, bonus inclusi. Il Diavolo è quindi pronto a fare un grande sforzo per avvicinarsi alla richiesta del portoghese, ma è anche consapevole che, se non dovesse essere trovato un accordo entro la fine di questa stagione, la prossima estate il giocatore andrà venduto per evitare di perderlo a zero nel 2024.

OSTACOLI - In questa vicenda non va però mai dimenticato un ostacolo che sta condizionando parecchio la trattativa, vale a dire la multa che Leao deve pagare allo Sporting Lisbona. C'è poi anche un'altra questione che complica ancora di più le cose: chi è autorizzato a a trattare il rinnovo di contratto dalla parte del giocatore? Da una parte c'è l’avvocato francese Ted Dimvula, dall'altra Jorge Mendes. Insomma, gli ostacoli non mancano, ma il Milan vuole blindare Leao a tutti i costi e per questo è pronto a fare di tutto per fargli firmare il prolungamento il prima possibile.