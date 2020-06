Tuttosport - Milan, questa settimana possibile incontro tra Elliott e Rangnick: ma arrivano smentite

Le voci ci sono ormai da diverse settimane e non sono più un mistero, ma per il momento non è ancora chiusa tra il Milan e Ralf Rangnick. Lo potrebbe essere però molto presto: come riferisce Tuttosport, infatti, le prime indiscrezioni parlavano della scorsa settimana, mentre in realtà il tanto atteso vertice tra Elliott e il manager tedesco potrebbe avvenire nel corso di questa settimana.

ACCORDO DEFINITIVO - Dalla proprietà rossonera continuano ad arrivare smentite su questo summit che dovrebbe portare all'accordo definitivo con Rangnick, il quale sbarcherebbe al Milan con il doppio ruolo di allenatore e dirigente. Il nome del tedesco è accostato al club di via Aldo Rossi ormai da diverso tempo, anche se per ora un'intesa totale tra le parti non c'è ancora. Elliott sta cercando di tenere un profilo molto basso e non vorrebbe sentire e leggere tutte queste voci perchè c'è una stagione ancora da finire e un allenatore come Pioli che merita massimo rispetto.

INDISCREZIONI - Purtroppo, però, si sa che nel calcio le voci e le indiscrezioni ci sono sempre e quelle su Rangnick tornano puntualmente a farsi vive ormai ogni settimana. Se da un lato la proprietà milanista sta cercando di spostare l'attenzione sul Milan attuale e sulla stagione che tra pochi giorni ripartirà, dall'altro il tedesco, che da tempo sta studiando l'italiano, ha fretta di chiudere per poter programmare al meglio il suo lavoro nel club di via Aldo Rossi.