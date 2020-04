Tuttosport - Milan, Rebic "chiama" Jovic: che coppia all’Eintracht! Ma bisognerà trovare la formula

Un bomber, ma anche un partner... d’attacco, s’intende. Il Milan è alla ricerca di una punta, un profilo che possa arricchire il reparto offensivo e "sposarsi" con gli altri attaccanti della rosa. Gli uomini di mercato di via Aldo Rossi - come riporta Tuttosport - stanno seguendo con un certo interesse il giovane Luka Jovic, centravanti di proprietà del Real Madrid. Si tratta di un ritorno di fiamma: i rossoneri, infatti, avevano già pensato, la scorsa estate, al 22enne serbo, rimasto poi in Spagna.

GEMELLI DEL GOL - Ma l’esperienza di Jovic con i Blancos è stata tutt’altro che positiva. Il ragazzo ha trovato poco spazio (solo 15 presenze) e ha segnato appena 3 gol: un magro bottino per uno che in Germania, con la maglia dell’Eintracht, aveva messo a segno 27 reti complessive in 47 gare ufficiali nella stagione 2018-19. Nel corso della sua avventura a Francoforte, Jovic aveva legato molto con Rebic: l’esterno - oggi in forza al Milan - era il suo "gemello" perfetto. I due sono rimasti in contatto e chissà che il croato non consigli all’ex compagno di squadra di prendere in considerazione proprio la destinazione rossonera.

FORMULA - La volontà del giocatore di lasciare il Madrid potrebbe fare la differenza, ma il Milan dovrà fornire argomenti piuttosto convincenti per spingere il Real a lasciar partire Jovic. Il club spagnolo, infatti, ha speso 60 milioni di euro per strapparlo all’Eintracht e non può permettersi di svenderlo. Bisognerà trovare la formula giusta: un prestito oneroso di due anni, con diritto di riscatto che diventa obbligo in base ai risultati del Milan, potrebbe essere una soluzione. Con l’arrivo di Rangnick il Milan potrebbe accelerare sull’attaccante.