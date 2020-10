Tuttosport - Milan, Rebic verso il forfait: tre opzioni per sostituirlo nel derby

La visita di controllo al gomito infortunato a cui si sottoporrà domani Ante Rebic dirà qualcosa in più in merito ai tempi di recupero, ma più passano le ore e più aumenta il pessimismo in merito alla sua presenza in campo sabato nel match contro l'Inter. Il croato ci spera ancora, ma non sarà affatto semplice e per questo Stefano Pioli sta valutando le varie alternative a sua disposizione per scegliere il sostituto migliore.

MAGGIORE COPERTURA - Come riporta questa mattina Tuttosport, con Rebic out, l'ipotesi più probabile è quella di vedere in campo dall'inizio Samu Castillejo (possibile che lui venga schierato a destra e Saelemaekers dirottato a sinistra): questa opzione sarebbe quella che permetterebbe a Pioli di avere maggiore copertura, tenendo conto anche che sulla corsia mancina c'è già un terzino come Theo Hernandez che spinge tanto.

OPZIONI OFFENSIVE - Se invece Pioli volesse mettere in quella posizione un uomo più offensivo allora la scelta potrebbe ricadere su Rafael Leao o su Brahim Diaz. In quella zona di campo ci sarebbe poi anche l'opzione Hauge, ma, essendo arrivato da poco, il norvegese non avrà una maglia da titolare. Nessun dubbio, invece, sugli altri giocatori offensivi che partiranno dal primo minuto nel derby: Calhanoglu agirà al centro alle spalle di Ibrahimovic, mentre il terzo trequartista sarà Saelemaekers.