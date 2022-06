Tuttosport - Milan, Renato Sanches sempre più vicino: mancano gli ultimi dettagli

MilanNews.it

© foto di PhotoViews

Sono ormai mesi che il Milan ha messo gli occhi su due giocatori del Lille, vale a dire il difensore Sven Botman e il centrocampista Renato Sanches. Al momento, il più vicino dei due è certamente il portoghese che da tempo viene visto in via Aldo Rossi come il sostituto perfetto di Franck Kessie, il quale ha deciso di non rinnovare e di lasciare il club rossonero per andare al Barcellona.

ULTIMI DETTAGLI - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che il Milan aveva già provato a portare Renato Sanches a Milanello durante lo scorso mercato di gennaio, ma non venne trovato l'accordo con il giocatore. Ora invece questi "problemi" sembrano essere stati risolti, tanto che dovrebbero mancare solo gli ultimi dettagli tra i dirigenti rossoneri e il suo agente Jorge Mendes per arrivare alla tanto attesa fumata bianca.

ADDIO SCONTATO - Con un solo anno di contratto, il suo addio al Lille è ormai scritto. Se a gennaio i francesi volevano 25 milioni di euro per il suo cartellino, ora dovrebbero accontentarsi di una cifra più bassa: si parla di 20 milioni, ma potrebbe anche essere più bassa. Dopo Divock Origi, che sbarcherà a Milanello a parametro zero (le visite mediche dovrebbe farle a metà giugno), il secondo colpo di mercato del nuovo Milan di RedBird dovrebbe quindi essere proprio Renato Sanches.