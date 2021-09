Tuttosport - Milan, ricomincia la partita per il rinnovo di Kessie: tre strade per arrivare alla firma

E adesso Kessie. No, il campo non c’entra né tantomeno il recupero dal problema fisico accusato nei giorni scorsi. Adesso bisogna accelerare per giungere il prima possibile a un accordo sul rinnovo. Perché quel contratto in scadenza tra meno di un anno inquieta i tifosi e anche la dirigenza, che non vorrebbe perdere un altro pilastro a parametro zero.

DISTANZA - Come riporta Tuttosport, i vertici rossoneri e il rappresentante del centrocampista, l’ormai noto manager George Atangana, potrebbero approfittare della sosta per un nuovo incontro. L’ultimo, svoltosi a Bologna, ha prodotto una fumata grigia, visto che la distanza tra domanda (6,5/7 milioni più bonus) e offerta (contratto quinquennale a salire con primo anno a 5,5 più bonus per poi arrivare a 6,5) permane. Kessie, che ha sempre messo al primo posto il Milan, vorrebbe diventare il giocatore più pagato della rosa, ma il club ritiene che passare da 2,2 a 5,5 milioni di stipendio (solo di parte fissa) riconosca a pieno l'importanza dell’ivoriano dentro lo spogliatoio.

TRE STRADE - Per arrivare alla firma ci sono tre possibilità: la prima è che il Milan accetti le condizioni di Kessie; la seconda è che il ragazzo si convinca a sottoscrivere quello che gli propone la società; l’ultima è che entrambe le parti facciano un altro passo reciproco per chiudere l’operazione a metà strada (magari un accordo a 6 milioni netti più bonus).