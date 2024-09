Tuttosport - Milan, riecco Ibra: contatti continui tra lo svedese e Fonseca anche nelle ultime due settimane

Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahmovic si daranno il cambio: il numero uno di RedBird, che sabato sera ha assistito al San Siro al 4-0 contro il Venezia, è ripartito ieri, mentre lo svedese, dopo due settimane di assenza, è tornato a Milano e già oggi sarà a Milanello per stare vicino alla squadra di Paulo Fonseca in vista del debutto di domani sera in Champions League contro il Liverpool al Meazza.

FILO DIRETTO CON FONSECA - Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, anche in questi giorni lontano da Milano, lo svedese ha tenuto un filo diretto con l’allenatore portoghese e anche dopo la larga vittoria contro il Venezia c'è stato un contatto tra i due per commentare il primo successo stagionale del Diavolo. L'assenza di Ibra ha fatto parecchio rumore nelle ultime due settimane, soprattutto per via del difficoltoso e deludente avvio di stagione del Milan che, prima del 4-0 ai veneti, aveva ottenuto appena due punti nelle prime tre giornate di campionato.

PRESENZA FONDAMENTALE - Ora lo svedese è tornato e sicuramente la sua presenza al fianco dell'allenatore e di tutto il gruppo rossonero sarà fondamentale nelle prossime due sfide importantissime che attendono il Diavolo contro Liverpool (domani) e Inter (domenica). Il successo contro il Venezia ha ridato un po' di fiducia e serenità al Milan, ma contro i Reds e nel derby servirà certamente qualcosa in più di quello visto contro la formazione di Di Francesco.