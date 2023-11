Tuttosport - Milan, riecco Loftus-Cheek. Il piano di Pioli: uno spezzone contro l'Udinese e poi titolare in Champions

L'assenza di Ruben Loftus-Cheek, il cui inizio di stagione è stato assolutamente molto positivo, si è sentita parecchia in casa rossonera nella ultime settimane, tanto che il Milan, senza l'inglese, ha vinto una sola partita su cinque (quella contro il Genoa). Per fortuna però l'ex Chelsea è pronto a tornare a giocare: ieri si è infatti rivisto in gruppo a Milanello e domani farà parte della lista dei convocati di Stefano Pioli per il match casalingo contro l'Udinese.

IL PIANO DI PIOLI - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che Loftus-Cheek non dovrebbe comunque partite dall'inizio contro i friulani. Il piano del tecnico rossonero per il suo centrocampista è piuttosto semplice: uno spezzone domani sera per mettere minuti della gambe e recuperare un po' il ritmo partita e poi maglia da titolare martedì nella sfida di Champions League a San Siro contro il PSG che sarà decisiva per il percorso europeo del Diavolo.

VERSO L'UDINESE - In vista della gara di domani contro l'Udinese, in mezzo al campo Pioli ha due dubbi: ballottaggio davanti alla difesa tra Yacine Adli e Rade Krunic e a sinistra tra Tijjani Reijnders e Tommaso Pobega. L'unico sicuro di un posto in campo dal primo minuto è Yunus Musah, che verrà confermato come mezzala destra. Vedremo se poi in Champions sarà proprio l'americano a lasciare spazio a Loftus-Cheek che scalpita e ha grande voglia di tornare a giocare.