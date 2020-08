Tuttosport - Milan, rispunta il nome di Schick: può essere un'idea per gli ultimi giorni di mercato

In via Aldo Rossi, al centro di tutti i pensieri continua ad esserci il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, il quale per il momento non ha ancora firmato il prolungamento del suo contratto con il Milan di un altro anno. Una volta avuta la certezza della permanenza dello svedese i rossoneri potranno muoversi per gli altri obiettivi di mercato.

IDEA SCHICK - Con il rinnovo di Ibra, il Diavolo non dovrebbe fare nuovi acquisti in attacco, ma l'eventuale qualificazione alla fase a gironi di Europa League potrebbe cambiare le carte in tavola. E in questo senso, come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, Patrik Schick potrebbe essere un'idea interessante per gli ultimi giorni di mercato: il giocatore ceco, accostato al Milan quando sembrava certo l'arrivo in rossonero di Rangnick, non verrà riscattato dal Lipsia, ma non vorrebbe comunque rimanere alla Roma, la quale chiede al momento 25 milioni di euro per lasciarlo partire.

RICHIESTA ECCESSIVA - Si tratta di una cifra ritenuta eccessiva da tutti e quindi difficilmente i giallorossi troveranno un acquirente a breve. Con il passare dei giorni e avvicinandosi sempre di più alla chiusura del mercato (5 ottobre), il prezzo di Schick è destinato a scendere e allora a quel punto il Milan potrebbe farci davvero un pensierino. Il ceco può essere una valida alternativa a Ibrahimovic e al suo fianco potrebbe finalmente completare la sua maturazione.