Tuttosport - Milan, ritorno di fiamma per Ziyech: il Chelsea può cederlo in prestito con diritto di riscatto

MilanNews.it

© foto di Uefa/Image Sport

Nella prima parte di stagione, uno dei grandi trascinatori del Milan è stato certamente Rafael Leao, protagonista anche durante la scorsa stagione nella corsa del Diavolo verso il 19° scudetto. Quando il portoghese ha steccato, però, la squadra rossonera ha fatto molta più fatica: è successo quattro volte che il portoghese in Serie A non abbia convinto e il Milan in tutte e quattro le circostanze non ha vinto.

VECCHIO PALLINO - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che per combattere questa "dipendenza" i dirigenti di via Aldo Rossi stanno pensando seriamente di fare un nuovo tentativo per Hachim Ziyech, attaccante esterno in uscita dal Chelsea. Dopo averlo seguito a lungo in estate prima di virare su De Ketelaere, ora il nome del marocchino sta tornando di moda negli uffici di via Aldo Rossi: avere in rosa un giocatore come Ziyech permetterebbe sicuramente a Pioli di avere una carta in più da giocarsi quando Leao non c'è o non riesce ad essere incisivo.

VERSO L'ADDIO - Il futuro del marocchino verrà deciso dopo il Mondiale, ma stavolta il suo addio al Chelsea appare molto probabile, soprattutto se i Blues dovessero chiudere altri colpi di mercato nel reparto offensivo. La sensazione è che, dopo numerosi rifiuti, ora il club inglese si sia deciso a deciso a cederlo in prestito con diritto di riscatto, vale a dire la formula che farebbe proprio a caso del Milan.