Tuttosport - Milan-Roma è anche Ibra vs Dzeko: sfida inedita tra "vecchi" bomber

C'è grande attesa per la gara di questa sera tra Milan e Roma, due squadre che come leader hanno due "vecchietti": da una parte c'è infatti il 39enne Zlatan Ibrahimovic, mentre dall'altro c'è il 34enne Edin Dzeko. Il match di questa sera sarà quindi anche una sfida a distanza tra questi due bomber che nella loro lunga carriera non si sono mai affrontati.

SFIDA INEDITA - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che i due non si sono mai incrociati nè in Europa, nè in Serie A: anche lo scorso 28 giugno, lo svedese e il bosniaco non si sono affrontati in quanto il rossonero era fuori per infortunio. Quella di questa sera sarà quindi una sfida inedita tra due grandi bomber e fuoriclasse del nostro campionato. Nonostante l'età avanzata, Ibra e Dzeko sono due punti di riferimento indiscussi di Milan e Roma.

ALTRA DOPPIETTA? - Il numero 11 milanista è come sempre molto carico e spera di segnare la terza doppietta di fila in Serie A dopo quelle contro Bologna e Inter, ma soprattutto lanciare la fuga in classifica del suo Milan che, con una vittoria, staccherebbe di quattro punti le inseguitrici. La difesa rossonera dovrà però stare molto attenta a Dzeko, autore anche lui di una doppietta nell'ultima partita contro il Benevento. Chi avrà la meglio nell'inedita sfida tra i due "vecchi" bomber della Serie A?