Tuttosport - Milan-Saint-Maximin, Leonardo punta ad un Paquetà-bis. Occhio alla concorrenza inglese

Il mercato si è chiuso da pochi giorni, ma non mancano già le prime voci in vista dell'estate. Per quanto riguarda il Milan, l'indiscrezione più calda è quella che riguarda Allan Saint-Maximin, attaccante esterno del Nizza: l'interesse dei rossoneri è reale e concreto, tanto che il club di via Aldo Rossi ha provato a prenderlo anche l'ultimo giorno di mercato, ma dopo il no della società francese si è deciso di rinviare ogni discorso a giugno.

TEMPISMO - Il Milan non vuole però che si scateni un'asta per Saint-Maximin (su di lui ci sarebbero anche alcune squadre inglesi come Liverpool e Chelsea) e per questo si sta già muovendo per il giovane francese che avrebbe dato il suo ok all'eventuale trasferimento in rossonero. Secondo quanto riporta Tuttosport, in affari di questo tipo, il tempismo è tutto, come dimostrato anche dall'operazione che ha portato Paquetà a Milanello, e l'obiettivo di Leonardo è proprio quello di replicare l'affare Paquetà, cioè presentarsi dal Nizza con il cash e con l'ok del giocatore. L'unico ostacolo che potrebbe mettere i bastoni tra le ruote dei rossoneri è il solito Fair Play Finanziario.

META' STRADA - C'è inoltre da convincere il Nizza che ieri ha smentito le voci su un accordo con il Diavolo per il suo gioiello: il club francese chiede circa 30 milioni di euro, mentre il Milan valuta il giocatore 20 milioni. Come spesso accade in questi casi, l'intesa potrebbe arrivare a metà strada, vale a dire la stessa cifra che i rossoneri potrebbero ottenere dall'eventuale cessione di Hakan Calhanoglu in estate.