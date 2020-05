Tuttosport - Milan, sarà un mercato di prospettiva: Boadu e Boga i nomi per l’attacco

Rangnick e il Milan sono già al lavoro in vista del prossimo mercato. Perché, considerate anche le incertezze sul proseguo di questa stagione e l’inizio della prossima, è meglio farsi trovare preparati. Il budget a disposizione del professore dovrebbe aggirarsi intorno ai 100 milioni di euro cash (più gli incassi delle cessioni), sono da escludere, dunque, colpi da 60-70 milioni. Quella rossonera sarà una campagna acquisti "di prospettiva" e non per vincere nell’immediato. Le piste davvero concrete, come riporta il quotidiano Tuttosport, sono quelle che portano a giovani.

TALENTO - Sul taccuino di Rangnick, alla voce "attaccanti", c’è il nome di Myron Boadu, talento di proprietà dell’Az Alkmaar. Il ragazzo - 19 anni compiuti a gennaio - è un predestinato. E i numeri lo confermano: 14 gol in 23 presenze in Eredivisie, più altri 6 in 13 gare di Europa League. Non solo: lo scorso novembre ha debuttato nella Nazionale olandese, segnando subito una rete alla sua prima presenza. Insomma, qualità e personalità. E un costo ancora accessibile. Il fatto che Raiola sia il suo procuratore potrebbe in qualche modo favorire un’eventuale trattativa.

CERTEZZA - Da Boadu a Jeremie Boga, altro giocatore che piace molto al Milan. E che, a differenza del giovane olandese, conosce alla perfezione il nostro calcio. Il franco-ivoriano è già pronto e piace davvero tanto ai vertici di via Aldo Rossi. L’interesse della società milanista è concreto, tanto che ne ha parlato lo stesso agente - nonché fratello - di Boga. Potrebbe essere uno dei colpi del prossimo mercato rossonero.