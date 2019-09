Tuttosport - Milan, scout rossoneri al lavoro: occhi su Quarta e Pizarro

Il mercato si è chiuso da pochi giorni, ma in via Aldo Rossi il lavoro degli scout rossoneri non si ferma: il Milan, con il suo scouting guidato da Geoffrey Moncada, sta infatti proseguendo a visionare diversi profili che rientrano nelle linee guida dettate dalla proprietà alla fine dello scorso mese di maggio, vale a dire calciatori giovani, di prospettiva e dotati di grande talento. A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che sono al momento due i nomi più caldi, ovvero quelli di Lucas Martinez Quarta del River Plate e Rodolfo Pizarro del Monterray.

OCCHI SU QUARTA - Il primo è un perno della difesa della formazione argentina: si tratta di un centrale che ha grandi doti fisiche e tecniche e che ha già collezionato 68 presenze con il River. Il suo nome è stato accostato al Milan già durante l'estate, tanto che ci sarebbero anche stati dei contatti con il suo agente. Per ora i rossoneri hanno chiesto solo informazioni, ma il suo profilo piace parecchio in via Aldo Rossi dove lo vedono come possibile erede di Mateo Musacchio, il cui contratto scade nel 2021. Martinez Quarta ha una clausola rescissoria pari a 22 milioni, ma il prezzo reale si aggira sui 15 milioni.

PREZZO ACCESSIBILE - Gli occhi dei dirigenti milanisti sono poi anche su Rodolfo Pizarro, centrocampista offensivo del Monterray che ha una clausola da 8 milioni di euro. Il 25enne messicano è stato segnalato al Milan dallo stesso talent scout che, nel 2014, aveva proposto ai rossoneri un allora semi sconosciuto Lozano, che all’epoca costava appena 5 milioni. Visto il prezzo accessibile, Pizarro potrebbe essere un'idea per gennaio nel caso in cui a Giampaolo servisse un giocatore che si sappia muovere sulla trequarti offensiva.