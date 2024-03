Tuttosport - Milan secondo con il minimo sforzo: sorpasso alla Juve ed energie risparmiate

Una giornata importante quella di ieri per il Milan che, dopo una rincorsa lanciata dal mese di gennaio, è finalmente riuscito a operare il sorpasso sulla Juventus. I rossoneri hanno fatto il loro contro l'Empoli nella gara delle 15 senza prodursi nella miglior prestazione dell'anno, anzi. Tanto però è bastato per mettersi dietro i bianconeri di Allegri che non sono andati oltre il pareggio con l'Atalanta e sono stati sorpassati.

Minimo sforzo

Questa mattina il mantra che racconta la gara del Milan, anche sulle colonne di Tuttosport, è: minimo sforzo, massima resa. La prestazione della squadra di Pioli di certo non è stata una di quelle che ti fa stropicciare gli occhi ma è riuscita a essere efficace nonostante le assenze, il turnover e la doppia sfida di Europa League contro lo Slavia Praga sulle gambe e nella testa. L'importante ieri era portarsi a casa i tre punti senza dover ricorrere alle maniere forti e il Milan ce l'ha fatta, complice anche un Empoli fin troppo remissivo e per questo facilmente gestibile. Stefano Pioli, che conosceva l'importanza della partita per la situazione in campionato, ha parlato così al termine della gara: "Questa è una vittoria che fa molto bene alla classifica e che rappresenta un importante passo in avanti per la qualificazione alla Champions che verrà". Tre punti arrivati nonostante l'assenza di Leao che, nonostante Okafor sia stato uno dei migliori in campo, si è fatta sentire.

Buone indicazioni

Sicuramente le prestazioni di Pulisic e Okafor sono state molto incoraggianti, anche se diverse. L'americano è ormai una solida realtà di questo Milan. Sbarcato a Milanello senza troppi riflettori addosso, sta dimostrando le sue qualità sotto il segno della continuità. D'altra parte ieri lo svizzero è stato l'unico altro uomo offensivo che ha creato pericoli concreti verso l'area dell'Empoli. Assente invece Luka Jovic che in campionato tornava da due giornate di squalifica e che non si è fatto vedere finchè è rimasto in campo. Buona anche la tenuta difensiva: seconda gara consecutiva con clean sheet in campionato. I toscani, bisogna dirlo, non si dimostrano particolarmente interessati a offendere ma in generale aver recuperato Tomori, Kalulu e Thiaw fa tirare un bel sospiro di sollievo a tutti quanti, in particolare per il rush finale di questa stagione che i rossoneri seprano sia il più fitto possibile.