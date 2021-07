Tuttosport - Milan sempre in pressing su Kaio Jorge: offerti 3 milioni al Santos per averlo subito

Tutto su Kaio Jorge. È un pressing costante, quello del Milan sul talento brasiliano. O meglio, sul Santos, che tiene botta provando a incassare il più possibile dalla cessione dell’attaccante. Ma la scadenza imminente del contratto (dicembre 2021) pone il club verde-oro in una posizione di debolezza.

L’OFFERTA - Come riporta Tuttosport, il Milan vuole chiudere in questa finestra di mercato l’acquisizione del giovane Kaio Jorge, ma ovviamente non ha intenzione di spendere troppo per un giocatore che potrà liberarsi a costo zero tra pochi mesi. Serve, dunque, che il Santos ceda definitivamente davanti alla proposta di 3 milioni fatta da Maldini e Massara, che è la metà di quello che è stato chiesto dal Peixe.

SUBITO IN ITALIA - Il Milan, come detto, fa leva sulla scadenza del ragazzo, il quale sarebbe felicissimo di trasferirsi in rossonero. I dirigenti di via Aldo Rossi sono convinti che il classe 2002 possa maturare e ambientarsi meglio nel calcio italiano arrivando subito alla corte di Pioli. La trattativa è ben avviata.