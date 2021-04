Tuttosport - Milan, senza la Champions potrebbero dire addio alcuni big: da Gigio a Calha fino a Tomori e Romagnoli

Da inizio stagione, il grande obiettivo del Milan è sempre stata la Champions League. Partecipare alla massima competizione europea per club, oltre che per il fascino e il prestigio, è molto importante ovviamente anche a livello economico. Giocarla o meno, inoltre, modificherà i piani di mercato dei dirigenti di via Aldo Rossi.

GIGIO E CALHA - Come riporta Tuttosport stamattina, oltre a cambiare gli obiettivi in entrata, senza la Champions alcuni big che fanno già parte della rosa milanista potrebbe dire addio: tra questi c'è ovviamente anche Gigio Donnarumma, il cui contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno. Se i rossoneri non arriveranno tra le prime quattro, il suo rinnovo sarà ancora più complicato di quanto non lo sia già. Stesso discorso anche per Hakan Calhanoglu: il Milan ha messo sul piatto 4 milioni di euro per il prolungamento, il suo agente ne chiede almeno 5. Maldini e Massara non hanno intenzione di aumentare l'offerta e senza Champions potrebbero anche decidere di far saltare tutto se il giocatore non accetterà le loro condizioni.

RISCATTO TOMORI - Attenzione poi anche al futuro di Fikayo Tomori, che è a Milanello in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea: in via Aldo Rossi sarebbero favorevoli al suo acquisto a titolo definitivo, ma servono 28 milioni di euro, una cifra che senza la Champions rischia di essere proibitiva. Senza la Coppa dalle grandi orecchie, restano incerte infine anche le posizioni di Romagnoli, Meite, Mandzukic e Leao.