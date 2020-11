Tuttosport - Milan, serve un vice Ibra? Il club ci pensa per gennaio, Giroud prima scelta

Durante l'ultima finestra di mercato estivo, in molti erano convinti che al Milan servisse un altro centravanti, ma alla fine i dirigenti di via Aldo Rossi hanno deciso di non prendere un vice Ibrahimovic e affidarsi, in caso di assenza dello svedese, a Rebic, Leao o al giovane Lorenzo Colombo. A gennaio, però, le cose potrebbero andare diversamente e non è escluso che i rossoneri possano tornare sul mercato proprio per regalare a Pioli un'altra prima punta di ruolo.

PRIMO DELLA LISTA - Secondo quanto riferisce Tuttosport, in via Aldo Rossi stanno riflettendo molto attentamente sul da farsi, consapevoli anche del fatto che non sarà facile trovare un giocatore disposto ad accettare di fare l'alternativa a Ibra, il quale, se fosse lui, giocherebbe sempre. Il primo nome della lista è quello di Olivier Giroud: il francese vuole lasciare il Chelsea e durante il mercato invernale i suoi agenti lo proporranno sicuramente anche a diversi club italiani.

ALTRI PROFILI - Altri profili che potrebbero interessare al Milan sono quelli di Luka Jovic e Mariano Diaz, entrambi attaccanti del Real Madrid ed entrambi accostati a lungo al Diavolo nelle ultime due estati: i rapporti tra i due club, come testimoniano gli affari Theo Hernandez e Brahim Diaz, sono ottimi e questo potrebbe essere un vantaggio per trovare un eventuale accordo. Nei giorni scorsi, per l'attacco milanista era stato fatto anche il nome di Mario Mandzukic, attualmente svincolato, ma per ora il suo procuratore non ha ricevuto nessuna telefonata da parte dei dirigenti di via Aldo Rossi.