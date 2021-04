Tuttosport - Milan, si lavora al futuro di Diaz: possibile rinnovo del prestito, ma stavolta con opzione d’acquisto

In questo momento, in casa rossonera si parla soprattutto dei rinnovo di contratto di quei giocatori in scadenza il prossimo 30 giugno, ma i dirigenti milanisti stanno valutando anche il da farsi con quei giocatori che sono attualmente al Milan in prestito secco, come per esempio Brahim Diaz. Il giovane spagnolo ha avuto parecchi alti e bassi, ma per essere al primo anno in Italia la sua stagione è stata abbastanza positiva.

PRIMA LA CHAMPIONS - Come riporta stamattina Tuttosport, il Milan sta cercando di capire se ci sono possibilità di tenerlo e per questo nei giorni scorsi i dirigenti rossoneri hanno avuto un contatto con l'entourage di Diaz. Prima di approfondire ogni discorso, però, in via Aldo Rossi vogliono avere la certezza di partecipare alla prossima Champions League.

DIPENDE DAL REAL - Maldini e Massara sono soddisfatti della sua stagione e anche lui non ha mai nascosto di trovarsi molto bene a Milano, ma il suo futuro dipenderà ovviamente anche da quali saranno le intenzioni del Real Madrid. Non è comunque escluso che i Blancos accettino di dare Diaz in prestito per un'altra stagione, ma stavolta il Milan potrebbe chiedere di inserire nel nuovo accordo un’opzione d’acquisto ad un prezzo prestabilito.