Tuttosport - Milan, spunta l'ipotesi del ritorno a gennaio di Caldara. Bremer nome caldo, ma più per l'estate

Dopo l'infortunio di Simon Kjaer, i dirigenti rossoneri stanno valutando se tornare sul mercato a gennaio per prendere un altro difensore centrale oppure se rimanere così fino al termine della stagione con lo spostamento di Kalulu nel blocco dei centrali. Sono ore di riflessione a Casa Milan, anche perchè qualche giorno fa Paolo Maldini aveva dichiarato che a gennaio il Diavolo non avrebbe preso nessuno e invece il lungo stop del danese rischia di cambiare i piani del club di via Aldo Rossi.

IPOTESI CALDARA - Il dt Paolo Maldini e il ds Frederic Massara valuteranno cos'è meglio per il Milan, ma è chiaro che fare tutta la stagione con solo tre centrali di ruolo (Tomori, Romagnoli e Gabbia) sarebbe piuttosto complicato. Allo stesso però i dirigenti milanisti sanno bene che le risorse a disposizione non sono molte e quindi grossi investimenti non se ne possono fare. Per questo motivo, come riporta stamattina Tuttosport, la prima ipotesi concreta potrebbe essere quella di riportare Mattia Caldara a Milanello.

BREMER PER L'ESTATE - Il difensore è attualmente in prestito al Venezia e dunque sarebbe un'operazione che non comporterebbe un esborso economico per il club rossonero. Andrebbe però trovato un accordo con la società veneta che potrebbe opporsi visto che Caldara è un punto fermo della squadra di Zanetti. Il Diavolo segue poi con grande attenzione anche Gleison Bremer, 24enne centrale del Torino in scadenza nel 2023: difficile però che i granata lo lascino andare via a gennaio e dunque questa pista sembra essere più calda per il mercato estivo che per quello invernale.