Tuttosport - Milan, striscione e fischi contro Kessie. Cori invece per Theo che ha rinnovato

Già durante la lettura delle formazioni c'era stato qualche fischio quando lo speaker ha annunciato il nome di Franck Kessie, ma il momento clou della contestazione dei tifosi rossoneri contro l'ivoriano è arrivato poi in due momenti durante il secondo tempo di Milan-Sampdoria: prima, intorno al 5', la Curva Sud ha esposto uno striscione ("Chi ama il Milan lo dimostra con i fatti, cordiali saluti agli insoddisfatti") che aveva come principale destinatario proprio l'ex Atalanta e poi, al 12', il suo ingresso in campo al posto di Brahim Diaz è stato accompagnato da altri fischi da parte dei tanti tifosi milanisti presenti a San Siro.

CORI PER THEO - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che in quei momenti dalla curva rossonera sono invece partiti dei cori a favore di Theo Hernandez, fresco di rinnovo fino al 2026. Non sono poi mancati dei fischi a Kessie anche per qualche errore commesso durante la partita, sintomo che i tifosi sono davvero delusi dal suo atteggiamento e soprattutto dalla poca trasparenza che ha avuto in questi mesi dopo la famosa frase ”Torno dalle Olimpiadi e firmo il rinnovo" pronunciata questa estate. Il suo addio a zero a fine stagione sembra essere ormai già scritto.

LA DIFESA DI PIOLI - Nel post-partita, Stefano Pioli ha ovviamente difeso il suo giocatore anche perché da qui alla fine stagione c'è bisogno di tutti per provare a raggiungere per davvero il sogno scudetto: "Ho sentito i fischi e non credo che sia la cosa giusta perché abbiamo bisogno di tutti". Anche Alessio Romagnoli è in scadenza di contratto come Kessie, ma per ora è stato risparmiato dalla contestazione dei tifosi. Probabilmente perché per il capitano rossonero c'è ancora margine per provare ad arrivare ad un accordo.