Tuttosport - Milan su Januzaj: dalla cessione di Suso i soldi per arrivare al belga

Il Milan è alla ricerca di un esterno offensivo e per questo avrebbe messo gli occhi su Adnan Januzaj, giocatore classe 1995 della Real Sociedad: al belga, che piace anche alla Roma come alternativa a Politano, piacerebbe molto il trasferimento in rossonero e negli ultimi giorni ci sarebbero già stati dei contatti tra il suo entourage e i dirigenti milanisti. Nelle prossime ore si capirà qualcosa in più su questo possibile affare.

DUE SCENARI - Come riporta Tuttosport, sono due gli scenari che si potrebbero verificare: da una parte, il Milan potrebbe trovare i soldi per andare all'assalto di Januzaj dalla cessione di Suso, anche se per il momento in via Aldo Rossi non sono arrivate offerte ufficiali per lo spagnolo. In alternativa, i rossoneri potrebbero chiedere il giocatore belga in prestito con diritto di riscatto, ma bisognerà vedere se la Real Sociedad accetterà questa formula.

ESTERNO OFFENSIVO - Il belga, che ha già aperto al suo approdo in Italia, può fare l'esterno offensivo sia un 4-3-3, sia in un 4-4-2, cioè il modulo con cui sta giocando ora il Milan. Già in passato, il Diavolo aveva cercato Januzaj, quando quest'ultimo vestiva la maglia del Manchester United. Alla fine, Adnan decise di andare alla Real Sociedad, ma questa volta il suo futuro potrebbe davvero colorarsi di rossonero.