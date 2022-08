Tuttosport - Milan su Kiwior dello Spezia: la concorrenza inglese potrebbe cambiare i piani dei rossoneri

MilanNews.it

Per completare il suo mercato estivo, il Milan è alla ricerca ancora di un centrocampista e di un difensore centrale. Per quest'ultimo ruolo, i nomi che sono stati fatti con più insistenza nelle ultime settimane sono stati Diallo del PSG e Tanganga del Tottenham. Ma in queste ore sarebbe spuntano un nuovo nome, vale a dire quello di Jakub Kiwior dello Spezia.

IL PIANO ROSSONERO - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che i rossoneri lo seguono da tempo, ma avrebbero voluto chiudere questa operazione più avanti, tra la finestra di mercato di gennaio e quella della prossima estate. La concorrenza di alcuni club di Premier League, come per esempio il West Ham che ha già messo sul piatto 12 milioni, rischia però di far cambiare i piani del Milan che potrebbe essere "costretto" ad anticipare i tempi.

LE INTENZIONI DELLO SPEZIA - Il giocatore polacco classe 2000 piace molto in via Aldo Rossi e per questo il Diavolo non vorrebbe lasciarselo scappare. Da capire poi anche le intenzioni dello Spezia che sta riflettendo se cedere già ora Kiwior oppure aspettare dopo il Mondiale. Il giovane difensore ha esordito questa estate con la Polonia e chissà che non possa far parte anche del gruppo che andrà in Qatar, dove potrebbe mettersi ulteriormente in mostra.