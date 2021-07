Tuttosport - Milan su Tadic e Ziyech: per il serbo va superata la resistenza dell'Ajax, il marocchino possibile colpo di fine mercato

Paolo Maldini, dt rossonero, e Frederic Massara, ds milanista, sono al lavoro per rinforzare il Milan di Stefano Pioli e tra i vari profili che piacciono ci sono anche quelli di Dusan Tadic e di Hakim Ziyech. Non sarà facile però arrivare ad entrambi perchè Ajax e Chelsea non intendono svenderli a basso prezzo.

MURO AJAX - Per quanto riguarda il serbo, come spiega stamattina Tuttosport, il Diavolo dovrà superare la resistenza del club olandese che ha alzato un muro come testimoniano le parole delle ultime ore del ds dei Lanceri, Marc Overmars: "Tadic non è in vendita. Abbiamo iniziato qualcosa di bello tre anni fa e Dusan è troppo importante per noi. E' il cemento tra i mattoni dell’Ajax". Parole piuttosto chiare che sembrano chiudere ogni spiraglio, ma il mercato è ancora lungo e non è escluso che possa essere lo stesso Tadic a spingere per la cessione visto che, a quasi 33 anni, questo sarebbe l'ultimo trasferimento importante della sua carriera.

A FINE MERCATO - Il Milan è da mesi su Ziyech che non ha trovato molto spazio quest'anno nel Chelsea Campione d'Europa, nonostante solo un anno fa sia stato pagato più di 40 milioni di euro. Proprio per la cifra spesa, i Blues per ora non intendono darlo via se non per una cifra importante, ma verso la fine del mercato estivo lo scenario potrebbe cambiare e gli inglesi potrebbero anche aprire al prestito, vale a dire la formula con cui lo vorrebbe prendere il Milan.